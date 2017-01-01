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Президент Польши подписал закон "о бандеровской идеологии" - СМИ

Вчера, 22:22

Информацию обнародовал секретарь главы государства.

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Анджей Дуда подписал скандальный закон "о бандеровской идеологии". Фото: РАР
Президент Польши Анджей Дуда подписал принятые парламентом страны изменения в закон об институте национальной памяти.

Законопроект предполагает уголовную ответственность за пропаганду в стране идеологии украинских националистов. О ратификации закона сообщает в Twitter PAP со ссылкой на секретаря главы государства Кшиштофа Лапиньского.

Ранее сообщалось, что после подписания Дуда передаст документ в конституционный суд.

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Фото: скрин Twitter/PAP

Напомним, польский закон о запрете "бандеровской идеологии" вызвал острую реакцию в Украине и ряде других стран мира. Верховная Рада уже ответила на скандальный закон — народные депутаты одобрили текст заявления по поводу его принятия.
Теги:  
Польша, закон, о бандеровской идеологии, Анджей Дуда
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