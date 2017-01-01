Президент Польши подписал закон "о бандеровской идеологии" - СМИ

Информацию обнародовал секретарь главы государства.

Анджей Дуда подписал скандальный закон "о бандеровской идеологии". Фото: РАР

Президент Польши Анджей Дуда подписал принятые парламентом страны изменения в закон об институте национальной памяти.

Законопроект предполагает уголовную ответственность за пропаганду в стране идеологии украинских националистов. О ратификации закона сообщает в Twitter PAP со ссылкой на секретаря главы государства Кшиштофа Лапиньского.

Ранее сообщалось, что после подписания Дуда передаст документ в конституционный суд.

Фото: скрин Twitter/PAP

Напомним, польский закон о запрете "бандеровской идеологии" вызвал острую реакцию в Украине и ряде других стран мира. Верховная Рада уже ответила на скандальный закон — народные депутаты одобрили текст заявления по поводу его принятия.