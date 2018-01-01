Президент Приднестровья хочет дружить с Украиной

Глава непризнанной территории заявил, что считает украинский одним из государственных языков.

Вадим Красносельский выступает за добрососедские отношения с Украиной kp.ru

Президент самопровозглашенной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил о намерении выстраивать отношения с Украиной, в частности, в культурных и гуманитарных сферах.

В интервью газете Известия он сказал, что в настоящий момент у Приднестровья сложились "сложные отношения с Киевом".

"Несмотря на то что Украина остается гарантом мирного процесса в формате "5+2", ее действия сейчас направлены не на обеспечение безопасности. Киев, как и Кишинев, поддерживает идею вывода российских военных", — отметил Красносельский.

Он добавил, что на территории Приднестровья проживают "тысячи" этнических украинцев.

"У нас есть украинские учебные заведения, в республике три официальных языка: русский, молдавский и украинский. В целом у нас много связей с Украиной, включая родственные. Обрубить их просто невозможно. Поэтому я уверен, что рано или поздно наши отношения наладятся", — пояснил Красносельский.

Напомним, президент Молдовы Игорь Додон выступил против вывода войск РФ из Приднестровья.

Как ранее сообщалось, генеральная Ассамблея ООН 22 июня одобрила резолюцию с призывом вывести иностранные войска с территории Молдовы.

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