Президент Турции сравнил нынешние настроения в ЕС с атмосферой перед Второй мировой

Он также призвал ЕС определиться относительно дальнейших переговоров с Анкарой о вступлении Турции в ЕС.

Реджеп Тайип Эрдоган Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сравнил нынешние настроения в Европейском союзе (ЕС) с атмосферой перед Второй мировой войной.

Об этом сообщает DW.

"Эрдоган сравнил настроения, царящие в ЕС, с атмосферой перед Второй мировой. Так он отреагировал на слова канцлера Германии Ангелы Меркель и главы немецких социал-демократов Мартина Шульца, которые во время теледебатов высказались за прекращение переговоров о вступлении Турции в ЕС", ― говорится в сообщении.

Согласно информации издания, глава Турции вновь призвал турок, живущих в Германии, не отдавать свои головы "врагам Турции". "Я не говорю, что тот или иной ― нацист или фашист. Я только говорю о проявлениях. Этот случай ― это нацизм, этот случай ― фашизм", ― заявил Эрдоган во время выступления в Анкаре.

Он также призвал ЕС определиться относительно дальнейших переговоров с Анкарой о вступлении Турции в ЕС. "Или они будут придерживаться своего обещания и откроют путь к процессу приобретения членства или им следует сказать "мы не хотим идти дальше по этому пути с Турцией", ― резюмировал Эрдоган.

Напомним, Турция заявила, что на саммите G20 на Эрдогана готовилось покушение.