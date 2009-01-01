Президента Южной Кореи окончательно лишили власти из-за корупции

Президент признана виновной в том, что нарушила закон, позволяя своей близкой подруге вмешиваться в государственные дела.

Пак Кын Хе. Reuters

Конституционный суд Южной Кореи оставил в силе решение парламента страны об импичменте президента страны Пак Кын Хе из-за коррупционного скандала. Она признана виновной в том, что нарушила закон, позволяя своей близкой подруге вмешиваться в государственные дела.

Данное решение означает, что Пак Кын Хе должна немедленно покинуть официальную резиденцию президента в Сеуле, где она продолжала оставаться уже после того, как парламент вынес решение об импичменте, сообщает Reuters.

После решения суда Пак Кын Хе лишается своей президентской неприкосновенности и может быть привлечена к ответственности. Досрочные выборы должны пройти в стране через 60 дней. Предполагается, что голосование назначат на 9 мая.

Как отмечает агентство, Пак Кын Хе стала первым демократически избранным лидером Южной Кореи, который вынужден досрочно сложить свои полномочия.

Стоит отметить, что ранее сама президент Южной Кореи, заявила о готовности досрочно покинуть свой пост.