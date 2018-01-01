Президентские выборы-2018 в России: самые странные фото с избирательных участков

Голосовать приходили медведь, человек-ракета, реконструкторы и участники клуба зимнего плавания.

В России подходят к концу выборы президента страны. Избирательные участки уже закрылись в 35 регионах. Первыми голосование завершили жители Дальнего Востока.

К 19:00 по Москве явка избирателей составляла 59,5%. Как утверждают наблюдатели и ЦИК РФ, голосовали граждане РФ достаточно активно. "Главред" выбрал самые странные фотографии с избирательных участков.

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