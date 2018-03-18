Президентские выборы в России: онлайн-трансляция

В России проходят выборы президента.

В РФ проходит голосование на выборах президента

В выборах принимают участие восемь кандидатов в президенты.

Первые избирательные участки открылись в 23:00 17 марта по московскому времени на Дальнем Востоке, последними проголосуют жители Калининграда, где участки закроются в 21.00 по Москве. За границей будут открыты 400 избирательных участков в 145 странах.

За процедурой голосования будут следить около полутора тысяч международных наблюдателей из 109 стран.

08:21 Сотрудники Нацполиции не пускают российских избирателей в здание консульства РФ во Львове. По словам полицейского, они пропускают только работников консульства. У здания также установлена платка движения "Национальный корпус", пишет РИА "Новости".

08:09 В аннексированном Россией Крыму проголосовал так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов, заявив, что "для каждого крымчанина это такое же знаковое событие, как было в 2014 году".

07:57 Алексей Навальный заявил, что наблюдателям в Башкирии блокируют сотовую связь спам-звонками. По его словам, эту технологию активно применяли в 2012 году.

07:45 Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины призывало крымчан не участвовать в незаконных выборах президента РФ на территории аннексированного полуострова, говорится в заявлении, обнародованном пресс-службой ведомства.

07:13 В штабе Алексея Навального фиксируют первые нарушения. По всему Краснодару его наблюдатели столкнулись с тем, что их места уже заняли фальшивые наблюдатели (человек с таким же статусом от того же кандидата).

07:00 Правозащитники рассказали о фактах принуждения жителей аннексированного Крыма к участию в выборах президента РФ. Родителям симферопольской школы предложили отчитаться по Viber об участии в выборах, сообщает "Крым.Реалии".

00:13 Открылись избирательные участки в Чукотском автономном округе и Камчатском крае.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в воскресенье, 18 марта 2018 года, режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины — в Киеве, Харькове, Одессе и Львове — не будет предусматривать доступа на эти объекты граждан РФ для голосования на выборах.

В свою очередь, в посольстве РФ в Украине выразили возмущение из-за ограничения доступа к дипломатическим учреждениям РФ в день выборов российского президента.

Ранее в МИД России заявили, что решение Украины о недопуске граждан РФ в посольство и генконсульства на выборы президента 18 марта является прямым вмешательством в дела России.