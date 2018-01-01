Президенту Литвы грозит импичмент после "слитой" переписки - СМИ

Даля Грибауйскайте оказалась в крайне щекотливой и неприятной ситуации.

Даля Грибаускайте Reuters

Депутаты литовского парламенты потребовали у президента страны Дали Грибаускайте разъяснить ситуацию с перепиской и оказанием давления на представителей СМИ.

Немногим ранее одно из литовских изданий опубликовало переписку Грибаускайте и главы парламентской партии "Союз либералов", из которой следует, что глава страны пыталась надавить на журналистов – ради того, чтобы те перестали критиковать кандидата на пост генерального прокурора, предложенного ею, сообщает телеканал "Россия24".

К слову, Грибаускайте факт переписки не отрицает, но утверждает, что содержание всех писем не помнит и давно их удалила.

В случае, если подлинность переписки подтвердится, то в литовском парламенте планируют запустить процедуру импичмента.

По данным агентства "РИА Новости", скандальная электронная переписка велась в период с 2014 по 2016 годы. Адресатом Грибаускайте был лидер партии "Союз либералов" Элигиюс Масюлис, который сейчас является обвиняемым по делу о коррупции.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Грибаускайте поговорила с Трампом об Украине.

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