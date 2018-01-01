При пожаре в Кемерово найдены тела 37 погибших

Пожар мешает продвижению поисково-спасательных подразделений.

Спасатели Кемерово обнаружили в торговом центре "Зимняя вишня" тела еще 17 человек, семь из них это дети

Как сообщает Telegram-канал 112, тела были обнаружены в третьем кинозале. Число погибших увеличилось до 37..

Локальные очаги пожара мешают продвижению поисково-спасательных подразделений. Сейчас на четвёртый этаж снова подают воду.

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Тела людей обнаруживают по мере продвижения спасателей по кинозалам торгового центра. Как заявил заместитель губернатора Кемеровской области Владимир Чернов, двери в залы оказались закрыты, также выявлено большое количество нарушений техники безопасности.

Согласно официальным данным, пропавшими без вести числятся 69 человек, в том числе 40 детей. Им, по предварительной информации, от двух до 13 лет.

100 человек были эвакуированы, еще 20 удалось спасти.