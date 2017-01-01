При власти до "белых тапочек" или суицид. Политолог спрогнозировал конец Путина

Президент РФ контролирует ситуацию и не допускает никаких претендентов на свой пост, утверждает Орешкин.
Глава страны уже миновал пик своей популярности, ресурсы для ее дальнейшей накачки — исчерпаны, рассказал российский политолог Дмитрий Орешкин на чате в "Главреде".
"Сейчас Путин контролирует ситуацию и не допускает никаких претендентов на свой пост (он их уничтожает еще на дальних подступах), потому для него вроде не просматривается никаких политических угроз", — отметил собеседник.
По его словам, "есть вещи, которые сильнее Путина". "В частности, в российском обществе уже начинает накапливаться пока еще не раздражение, а непонимание. Вроде как Путин "поднял страну с колен", вроде как "Крым-наш", вроде как "всех победили", но почему-то жить становится все хуже и хуже", — добавил эксперт.
Причем "жить становится хуже значительной части именно его электората — небогатых провинциальных людей с не очень большими доходами, не очень хорошим образованием и т.д".
"В принципе, значительная часть среднего класса (бизнесмены, чиновники и т.д.) себя чувствует хорошо, у них денег хватает. А вот бюджетники и все те, кого Путин еще совсем недавно вдохновлял, начинают испытывать разочарование", — заявил Орешкин.
"И, поскольку, нового подвига не просматривается, для Путина начинается крайне неприятное время мирной жизни. А он — человек, который набирает популярность во время войны. Мобилизационная идеология хороша как раз во время войны. А в мирное время она размывается, потому что людям тяжело, безрадостно, денег не хватает, ощущения будущего нет и т.д", — подчеркнул он.
Политолог объяснил, что "во время войны, напротив, все понятно: победим врагов, и нам сразу станет лучше". "А здесь никаких врагов нет, или победить их нельзя. Как следствие, люди устают, разочаровываются, и возникает когнитивный диссонанс. И им приходится объяснить, почему у нас все не очень хорошо", — сказал эксперт.
"Так что — да, Путин может благополучно дотянуть до глубокой старости и закончить, как Леонид Ильич Брежнев (советский государственный и партийный деятель, занимавший высшие руководящие должности в СССР на протяжении 18 лет — Ред.). Но со времени поколения Леонида Ильича Брежнева Россия продвинулась достаточно далеко в информационном отношении. И так долго, как терпели Брежнева тогда, в новой России Путина терпеть вряд ли будут — просто ускоряется жизнь", — отметил аналитик.
"Брежневский застой тянулся, как минимум, с начала 70-х до начала 80-х годов, около десяти лет. У Путина застой начался с 2015-2016 года. И, я думаю, он не продлится десять лет — это будет намного меньше. Потому наряду с шансом Путина досидеть до "белых тапочек" при власти, у него есть и другая альтернатива", — считает собеседник.
Орешкин напомнил, что российские монархи очень по-разному кончали свою жизнь — и мирно, и их убивали табакерками, и душили, но никто из них не заканчивал жизнь самоубийством, а "сейчас такой вариант нельзя исключать".
"Ведь когда человек теряет контроль над ситуацией, начинается катастрофический поиск виноватого, а люди, склонные к насильственным решениям, в кризисных ситуациях часто направляют собственную агрессию на себя, и это может закончиться суицидом", — утверждает он.
Ранее Дмитрий Орешкин говорил, что Владимиру Путину негде продемонстрировать свой "мачизм", у российского лидера было три всплеска популярности, связанных чеченской, грузинской и украинской войнами.