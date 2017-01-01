При власти до "белых тапочек" или суицид. Политолог спрогнозировал конец Путина

Президент РФ контролирует ситуацию и не допускает никаких претендентов на свой пост, утверждает Орешкин.

Владимир Путин может до смерти находиться при власти, считает политолог Reuters

Президент РФ Владимир Путин может досидеть при власти до "белых тапочек", также нельзя исключать, что он покончит жизнь самоубийством.

Глава страны уже миновал пик своей популярности, ресурсы для ее дальнейшей накачки — исчерпаны, рассказал российский политолог Дмитрий Орешкин на чате в "Главреде".

"Сейчас Путин контролирует ситуацию и не допускает никаких претендентов на свой пост (он их уничтожает еще на дальних подступах), потому для него вроде не просматривается никаких политических угроз", — отметил собеседник.

По его словам, "есть вещи, которые сильнее Путина". "В частности, в российском обществе уже начинает накапливаться пока еще не раздражение, а непонимание. Вроде как Путин "поднял страну с колен", вроде как "Крым-наш", вроде как "всех победили", но почему-то жить становится все хуже и хуже", — добавил эксперт.

Причем "жить становится хуже значительной части именно его электората — небогатых провинциальных людей с не очень большими доходами, не очень хорошим образованием и т.д".

"В принципе, значительная часть среднего класса (бизнесмены, чиновники и т.д.) себя чувствует хорошо, у них денег хватает. А вот бюджетники и все те, кого Путин еще совсем недавно вдохновлял, начинают испытывать разочарование", — заявил Орешкин.

"И, поскольку, нового подвига не просматривается, для Путина начинается крайне неприятное время мирной жизни. А он — человек, который набирает популярность во время войны. Мобилизационная идеология хороша как раз во время войны. А в мирное время она размывается, потому что людям тяжело, безрадостно, денег не хватает, ощущения будущего нет и т.д", — подчеркнул он.

Политолог объяснил, что "во время войны, напротив, все понятно: победим врагов, и нам сразу станет лучше". "А здесь никаких врагов нет, или победить их нельзя. Как следствие, люди устают, разочаровываются, и возникает когнитивный диссонанс. И им приходится объяснить, почему у нас все не очень хорошо", — сказал эксперт.

"Так что — да, Путин может благополучно дотянуть до глубокой старости и закончить, как Леонид Ильич Брежнев (советский государственный и партийный деятель, занимавший высшие руководящие должности в СССР на протяжении 18 лет — Ред.). Но со времени поколения Леонида Ильича Брежнева Россия продвинулась достаточно далеко в информационном отношении. И так долго, как терпели Брежнева тогда, в новой России Путина терпеть вряд ли будут — просто ускоряется жизнь", — отметил аналитик.

"Брежневский застой тянулся, как минимум, с начала 70-х до начала 80-х годов, около десяти лет. У Путина застой начался с 2015-2016 года. И, я думаю, он не продлится десять лет — это будет намного меньше. Потому наряду с шансом Путина досидеть до "белых тапочек" при власти, у него есть и другая альтернатива", — считает собеседник.

Орешкин напомнил, что российские монархи очень по-разному кончали свою жизнь — и мирно, и их убивали табакерками, и душили, но никто из них не заканчивал жизнь самоубийством, а "сейчас такой вариант нельзя исключать".

"Ведь когда человек теряет контроль над ситуацией, начинается катастрофический поиск виноватого, а люди, склонные к насильственным решениям, в кризисных ситуациях часто направляют собственную агрессию на себя, и это может закончиться суицидом", — утверждает он.

Ранее Дмитрий Орешкин говорил, что Владимиру Путину негде продемонстрировать свой "мачизм", у российского лидера было три всплеска популярности, связанных чеченской, грузинской и украинской войнами.