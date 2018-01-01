Причиной пожара в торговом центре Кемерово стала протекавшая крыша – СМИ

Эксперты пришли к выводу, что сырость спровоцировала замыкание электропроводки.

В ТЦ протекала крыша, что привело к замыканию проводки Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Возгорание в торговом центре "Зимняя вишня" в российском городе Кемерово случилось по причине течи в крыше здания, которое повлекло за собой замыкание электропровдки.

К такому выводу пришли специалисты исследовательского центра экспертизы пожаров Санкт-Петербургского университета МЧС России. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники.

Эксперты заявили, что пожар случился именно на четвертом этаже здания, поскольку влага от течи дала искру электрической проводке, которая располагалась рядом с детской игровой зоной ТЦ.

Отмечается, что на протяжении зимы никто не убирал снег с крыши здания, поэтому таяние на поврежденных участках кровли привело к намоканию электропроводки на верхнем этаже.

По данным специалистов МЧС, первой загорелась пластиковая люстра, расположенная над детским сухим бассейном с поролоновыми кубиками. Отмечается, что возгорание вполне могло иметь локальный характер, но его быстро раздула вентиляция, которую в момент пожара никто не выключил.

Как сообщалось, 25 марта загорелся торговый центр "Зимняя вишня" в Кемерово. Огонь охватил весь четвертый этаж, люди не могли найти выход, некоторые прыгали из окон. Сообщается, что в ТЦ не работала пожарная сигнализация и система противопожарной безопасности. В здании находился зоопарк с 200 животными, которые, очевидно, также погибли в огне. Следственные органы сообщили о 64 погибших, среди которых были преимущественно дети.