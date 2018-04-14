Приказ Трампа, удары трех стран по Сирии: подробности, фото и видео

< > < >





1 / 4 США, Британия и Франция нанесли точечные удары объектам в Сирии (Reuters)

Президент США недавно приказал вооруженным силам США нанести точные удары по целям, связанным с химоружием Асада.

США, Британия и Франция нанесли точечные удары объектам в Сирии Reuters

Президент США Дональд Трамп в пятницу вечером, 13 апреля, заявил, что вооруженные силы его страны, Великобритания и Франция нанесли точечные удары объектам в Сирии , связанным с химическим оружием.

Штаты продолжат действовать до тех пор, пока сирийское государство не прекратит использовать химоружие, рассказал он, выступая с экстренным заявлением, сообщает "Голос Америки".

"Недавно я приказал вооруженным силам Соединенных Штатов нанести точные удары по целям, связанным с химическим оружием сирийского диктатора Башара Асада", — отметил глава государства.

По его словам, "объединенный американский, британский и французский ответ на эти жестокости (режима Асада — Ред.) будет включать все инструменты национальной мощи: военные, экономические и дипломатические".

Агентство Reuters написало, что силы трех стран стреляли по столице Сирии Дамаску, сирийская противовоздушная оборона отражала удары.

Décollage, cette nuit, des forces armées françaises qui interviennent contre l'arsenal chimique clandestin du régime syrien. Déclaration du Président de la République @EmmanuelMacron : https://t.co/HNSK0FmZIO pic.twitter.com/DEAW7R50aC — Élysée (@Elysee) April 14, 2018

Напомним, на экстренном заседании Совбеза ООН постоянный представитель США при Организации Никки Хейли сказала, что РФ виновна в использовании химического оружия в Сирии, в том числе во время химатаки в Думе. Дональд Трамп анонсировал ответные действия на атаку.

Позже посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что в случае агрессии США против сирийского государства, его страна оставляет за собой право сбивать все ракеты и уничтожать источники огня.