Приказ Трампа, удары трех стран по Сирии: подробности, фото и видео

Президент США Дональд Трамп в пятницу вечером, 13 апреля, заявил, что вооруженные силы его страны, Великобритания и Франция нанесли точечные удары объектам в Сирии , связанным с химическим оружием.

Штаты продолжат действовать до тех пор, пока сирийское государство не прекратит использовать химоружие, рассказал он, выступая с экстренным заявлением, сообщает "Голос Америки".

"Недавно я приказал вооруженным силам Соединенных Штатов нанести точные удары по целям, связанным с химическим оружием сирийского диктатора Башара Асада", — отметил глава государства.

По его словам, "объединенный американский, британский и французский ответ на эти жестокости (режима Асада — Ред.) будет включать все инструменты национальной мощи: военные, экономические и дипломатические".

Агентство Reuters написало, что силы трех стран стреляли по столице Сирии Дамаску, сирийская противовоздушная оборона отражала удары.

Cruise missiles being shot down over #Damascus @21WIRE pic.twitter.com/WIvbNETvun