"Природный феномен". Отдыхающих на пляже в Ницце испугала гигантская воронка, фото

Местные власти призывают людей к спокойствию.

В Ницце на пляже образовалась воронка Фото: Twitter/Christian Estrosi

Воронка диаметром пять метров и глубиной два метра образовалась на пляже в Ницце

Мэр курортного города Кристиан Эстрози написал в Twitter, что произошел природный феномен.

"Поводов для беспокойства нет, это природный феномен… Специально для журналистов: нет, это не трамвай, который поехал в объезд", - сообщил в микроблоге градоначальник.

По информации местной газеты 20minutes, речь идет об "обвале почвы, вызванном подземными водами".

Журналисты добавили, что вокруг воронки на пляже Лидо в районе Английской набережной был установлен периметр безопасности. Ожидается, что в пятницу образовавшаяся впадина будет засыпана. Власти также намерены провести необходимые геологические исследования.

Городские власти установили периметр безопасности Фото: M.Frénois/ANP/20 Minutes

Как ранее сообщалось, в Японии на четырёхполосном шоссе образовалась огромная воронка глубиной 15 метров, а длиной и шириной почти 30 метров.