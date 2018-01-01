"Пришлось слегка спрыснуть дедушку". Собчак отреагировала на выпады Жириновского

Телеведущая назвала эксцентричного политика клоуном и хамом.

Собчак назвала Жириновского постаревшим клоуном и хамом. Коллаж 24 Канала

Кандидат в президенты России Ксения Собчак прокомментировала нашумевшие дебаты с депутатом Госдумы Владимиром Жириновским в эфире политического шоу ведущего Владимира Соловьева.

В Instagram она призналась, что находится под впечатлением после общения с политиком.

"Мне даже пришлось слегка спрыснуть дедушку холодной водой, чтобы купировать приступ, а то бедняга прямо зашелся в сквернословии. Наверное, со стороны это выглядело грустно", - написала телеведущая.

По словам Собчак, когда в 90-х Жириновский появился на политическом олимпе России, его клоунады никого особо не пугали. Однако прошло 25 лет, горько констатирует телеведущая, но в стране ничего не изменилось.

"Прошло четверть века, а ничего нового, кроме клоуна и хама, – правда, сильно постаревшего – с нами не произошло. И сегодня он продолжает играть эту унылую роль, только для того, чтобы остальным кандидатам было сложно говорить о действительно важных вещах. Его специально держат на любых выборах президента как заградотряд, который все превращает в цирк и нелепость", - подсуммировала Собчак.

xenia_sobchak Instagram

Напомним, ранее было обнародовано видео, как Собчак облила Жириновского водой по причине нецензурных высказываний в свой адрес.