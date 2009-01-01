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Присяга у братских могил: так МВД РФ предложило проводить церемонию принятия российского гражданства

Сегодня, 19:27

Планируется, что церемония будет состоять из нескольких этапов.

Донецк, могилы, боевики 3
Фото: соцсети
Министерство внутренних дел России подготовило и вынесло на общественное обсуждение положение о порядке церемонии присяги для вступающих в гражданство России.

 Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, пишет gordonua.

Согласно инициативе ведомства, помимо помещений территориальных органов МВД, дипломатических представительств и консульских учреждений, приведение к присяге может осуществляться ‎"у братских могил воинов, павших в боях за свободу и независимость Российского государства". Также вступать в гражданство России можно будет "в исторических местах и местах боевой и трудовой славы", рекомендуют в министерстве.

Планируется, что церемония будет состоять из нескольких этапов. Сначала потенциальный гражданин должен будет прочесть вслух текст присяги, затем собственноручно "проставить в соответствующей графе бланка свои фамилию, имя и отчество, дату принесения присяги ‎и расписаться".

Напомним, в России хотят разрешить публично отказываться от украинского гражданства.

 

Теги:  
Присяга, братская могила, МВД РФ, российское гражданство
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