Проблемы с Керченским мостом: никто не хочет строить ж/д подходы

На конкурс по строительству подходов к Керченскому мосту нет ни одной заявки.

К Керченскому мосту никто не хочет строить железные дороги. В связи с этим сроки его строительства в оккупированный Крым могут сдвинуться.

Объявленный в России уже второй конкурс на строительство железнодорожных подходов к мостусорвался, так как не него не было подано ни одной заявки, пишет КоммерсантЪ.

Согласно условиям конкурса, подходы должны быть построены к ноябрю 2019 года за 16,9 миллиардов рублей, но в отрасли считают, что цена занижена.

В середине декабря "Росжелдор" объявил повторный конкурс на разработку документации и строительство. Срок подачи заявок начинался 12 декабря и завершался в прошлую пятницу, 23 декабря, но заявок так и не поступило.

В Минтрансе РФ сообщили изданию, что сроки работ по строительству подходов остаются неизменными, финансирование запланировано с 2017 года.

Источники издания говорят, что основной проблемой является низкая стоимость контракта.

Глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров согласен, что цена не обеспечивает высокой маржинальности, проект "чрезвычайно ответственный и сложный из-за высокой сейсмической активности, а исполнитель с высокой вероятностью подпадет под санкции".

По его мнению, если подрядчика выберут в первом квартале 2017 года, то сохранение сроков возможно. Но если конкурс снова не состоится, потребуются "административные решения", чтобы не допустить срыва запуска железнодорожного сообщения.

Стоит отметить, что 1 декабря, российский президент Владимир Путин заявил, что строительство моста в оккупированный Россией Крым, который он назвал "важнейшим объектом общенационального значения", — идет по графику.

В то же время, 23 декабря, во время большой пресс-конференции Путин также говорил о строительстве Керченского моста.