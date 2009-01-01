Продление санкций против РФ. Журналист рассказал, как Обама нанес последний удар по позициям Путина

Трампа Путин бояться не будет. Российский президент будет проверять, где та "красная линия", которую он сможет безнаказанно перейти, пишет Портников.

Обама нанес последний удар по позициям Путина Reuters

Президент США Барак Обама за несколько дней до смены администрации в Белом доме нанес последний удар по позициям российского коллеги. Санкции против России, введенных в ответ на аннексию Крыма и войну на Донбассе, продлены еще на год.

Об этом журналист Виталий Портников пишет в материале на Радио "Свобода".

Он подчеркнул, что таким образом, администрация нового президента США Дональда Трампа будет круглый год работать с Россией в ситуации, когда решение о санкциях уже утверждено. "И для того, чтобы изменить это решение, понадобятся веские поводы. Прежде всего — это изменение политики самой России относительно оккупированных территорий", — отметил журналист.

"Показательно, что решение Обамы о продлении санкций против России фактически совпало с заявлением нового президента США о том, что он сохранит санкции "в любом случае на время" и отменит их, только "если нам удастся найти общий язык". Это высказывание Дональда Трампа уже значительно отличается от его предыдущих оценок роли санкций против путинского режима. Но что самое важное — оно касается исключительно санкций, введенных Бараком Обамой в ответ на вмешательство России в избирательную кампанию в Соединенных Штатах. О санкциях, введенных в ответ на агрессию Путина против Украины, Трамп не говорит вообще. Потому что прекрасно понимает, что для отмены этих санкций должны возникнуть совершенно новые обстоятельства", — считает автор.

"И он будет ожидать, что Владимир Путин создаст эти обстоятельства — то есть приложит усилия для деэскалации в Украине, уйдет с Донбасса, проявит готовность к консультациям по Крыму. То есть будет вести себя как конструктивный политик. Что позволит Дональду Трампу продемонстрировать: его предшественник просто не мог договориться с Путиным. Путин не уважал и не боялся Обаму", — подчеркнул Портников.

"Так вот, Трампа Путин тоже бояться не будет. Российский президент не просто не продемонстрирует "конструктивности". Он будет проверять, где та "красная линия", которую он сможет безнаказанно перейти, чтобы продемонстрировать всему миру слабость и беспомощность нового президента США. Путин не будет ликвидировать старые зоны напряженности. Он будет создавать новые. В том числе и во внутренней политике самих Соединенных Штатов.

И вот здесь все действительно будет зависеть от готовности новой американской администрации ответить на российский вызов", — добавил журналист.

Напомним, ранее сообщалось, что Президент США Барак Обама продлил на год действие санкций в отношении России из-за ее агрессии в Украине.