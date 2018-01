Продюсеры США выбрали лучший фильм года

Фантастическая драма мексиканского режиссера Гильермо дель Торо "Форма воды" (The Shape of Water) названа лучшим фильмом года, по мнению Гильдии продюсеров США.

Сам режиссер не присутствовал на церемонии вручения наград из-за болезни отца, сообщает Associated Press.

"Я хотел бы попросить всех вас позволить мне посвятить немного времени этим вечером моему отцу и моей матери, которым принадлежит моя бесконечная благодарность", — прочитал артист Ричард Дженкинс речь режиссера.

Morgan Freemen presents The Darryl F. Zanuck Award for Outstanding Producer of Theatrical Motion Pictures to @shapeofwater @RealGDT #PGAwards #bestpicture Producers: Guillermo del Toro, J. Miles Dale pic.twitter.com/XHxD7PbamB