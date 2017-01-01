Продюсеры США выбрали лучший фильм года

Сам режиссер не присутствовал на церемонии вручения наград из-за болезни отца.

Фантастическая драма мексиканского режиссера Гильермо дель Торо "Форма воды" (The Shape of Water) названа лучшим фильмом года, по мнению Гильдии продюсеров США.

Сам режиссер не присутствовал на церемонии вручения наград из-за болезни отца, сообщает Associated Press.

"Я хотел бы попросить всех вас позволить мне посвятить немного времени этим вечером моему отцу и моей матери, которым принадлежит моя бесконечная благодарность", — прочитал артист Ричард Дженкинс речь режиссера.

За звание лучшего фильма также боролись "Прочь" Джордана Пила, "Леди Птица" Греты Гарвинг и "Дюнкерк" Кристофера Нолана.

Ранее в январе "Форма воды" была названа лучшим фильмом года на Венецианском фестивале и Critics' Choice Awards.

Церемония вручения премии Гильдии продюсеров США, которая проходит в городе Беверли-Хиллз штата Калифорния ежегодно с 1990 года в январе, не транслируется по телевидению и привлекает внимание критиков, так как может предопределить результаты премии "Оскар" в феврале.

Ранее представители "Американской академии кинематографических искусств и наук" обнародовали список фильмов, допущенных к борьбе за главную номинацию на премию "Оскар".