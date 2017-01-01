Продюсеры США выбрали лучший фильм года

Сам режиссер не присутствовал на церемонии вручения наград из-за болезни отца.
Сам режиссер не присутствовал на церемонии вручения наград из-за болезни отца, сообщает Associated Press.
"Я хотел бы попросить всех вас позволить мне посвятить немного времени этим вечером моему отцу и моей матери, которым принадлежит моя бесконечная благодарность", — прочитал артист Ричард Дженкинс речь режиссера.
Morgan Freemen presents The Darryl F. Zanuck Award for Outstanding Producer of Theatrical Motion Pictures to @shapeofwater @RealGDT #PGAwards #bestpicture Producers: Guillermo del Toro, J. Miles Dale pic.twitter.com/XHxD7PbamB— Producers Guild (@producersguild) 21 января 2018 г.
За звание лучшего фильма также боролись "Прочь" Джордана Пила, "Леди Птица" Греты Гарвинг и "Дюнкерк" Кристофера Нолана.
Ранее в январе "Форма воды" была названа лучшим фильмом года на Венецианском фестивале и Critics' Choice Awards.
Церемония вручения премии Гильдии продюсеров США, которая проходит в городе Беверли-Хиллз штата Калифорния ежегодно с 1990 года в январе, не транслируется по телевидению и привлекает внимание критиков, так как может предопределить результаты премии "Оскар" в феврале.
Ранее представители "Американской академии кинематографических искусств и наук" обнародовали список фильмов, допущенных к борьбе за главную номинацию на премию "Оскар".