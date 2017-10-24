"Проект Кремля". Журналист объяснил роль Собчак в президентских выборах в РФ

Собчак должна показать, насколько маловлиятельные и малопопулярные либералы, считает Радзиховский.

Ксения Собчак Instagram Ксении Собчак

Выдвижение российской телеведущей Ксении Собчак кандидатом в президенты РФ необходимо Кремлю для демонстрации отсутствия популярности у либералов в России.

Такое мнение высказал российский публицист и журналист Леонид Радзиховский в материале на "Апострофе".

"Собчак должна показать, насколько маловлиятельные и малопопулярные либералы, что, мол, вообще либералы — это просто шуты гороховые, клоуны вроде нее", — отметил он.

По словам эксперта, поскольку кандидат в президенты РФ Ксения Собчак — проект Кремля, она должна говорить: "Я против Путина (президента РФ Владимира Путина, — ред.) Я представляю оппозиционную точку зрения".

"Это ее роль в этом спектакле. Она в соответствии с ролью себя и ведет. Более того, она формулирует такие резкие оценки, которые в России относительно мало кто поддерживает. Потому что, во-первых, ей нет нужды гоняться за большим количеством тех, кто за нее проголосует. Во-вторых, как раз такие резкие оценки, которые не совпадают с мнением большинства жителей РФ, работают на то, чтобы показать, насколько слабы, непопулярны и невлиятельны прозападные либеральные силы. Так что она все делает, как и было задумано", — уточнил Радзиховскй.

Он добавил, что Собчак и дальше будет критиковать Путина, но не переходя на личности и не задевая темы, связанные с личными деньгами, то есть те, которые главе Кремля неприятны и для него лично болезненны.

Напомним, Ксения Собчак заявила о намерении баллотироваться в президенты России.

Читайте также на "Главреде": Третья сила? К чему приведёт вступление Ксении Собчак в президентскую кампанию