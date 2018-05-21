Пропахали задаром: при строительстве Керченского моста белорусских гастарбайтеров кинули на деньги

Нанимал белорусов "Трубопроводстроймонтаж".

Белорусским гастарбайтерам не заплатили за строительство Крымского моста. Most.Life

Не всем работникам, задействованным при строительстве Керченского моста , выплатили обещанные зарплаты.

На Крымском мосту работали вахтовым методом. Ориентировочно зарплаты составляли от 20 тыс. рублей (порядка 7,7 тыс. грн по нынешнему курсу) за низкоквалифицированный труд до 80 тыс. рублей (почти 31 тыс. грн) для специалистов. Наиболее часто оклад, встречающийся на сайтах вакансий, – около 40 тыс. рублей.

Как пишет "Собеседник" со ссылкой на издание "Гомельская правда", несколько десятков белорусских гастарбайтеров два месяца без выходных трудились на мосту, живя в вагончиках, но в итоге остались без зарплаты.

Нанимал белорусов "Трубопроводстроймонтаж". Как выяснило издание, данное ООО учредили лишь в 2016 году (с началом строительства). Фирма выступила подрядчиком у ПАО "Мостотрест", которое в свою очередь подряд получило у "дочки" Ротенберга "СГМ-Мост".

Согласно ЕГРЮЛ, учредителями "Трубопроводстроймонтажа" выступают два человека: бывший менеджер "Газпрома" Вячеслав Колесник и бизнесмен Алексей Степанов.

Связаться с ними не получилось: номер телефона, указанный на официальном сайте, больше не обслуживается. Отзывы в интернете о компании противоречивы: одни пишут об отличном жилье и достойной оплате, другие – о невыносимых условиях и задержке денег.

Напомним, РФ начала строить Крымский мост в апреле 2015 года, 15 мая 2018-го состоялось открытие автодорожной части сооружения, которое соединило российский Краснодарский край с Крымом. Посмотреть фото с мероприятия оккупантов можно здесь.

Американский журналист Том Роган написал колонку для Washington Examiner о том, что Украина должна взорвать мост на полуостров. Позже в новой статье он объяснил, что побудило его сделать скандальное предложение.

Накануне народный депутат Игорь Мосийчук заявил, что мост в захваченный Крым над Керченским проливом нужно уничтожить, поскольку он является частью "вражеской инфраструктуры".

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