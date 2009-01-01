Пропал с радаров. В Казахстане разбился самолет Ан-28, есть погибшие

Командиром самолета был гражданином Кыргызстана, а второй пилот — Казахстана.

В Казахстане разбился самолет Ан-28 tengrinews.kz

Во вторник, 3 октября, в Илийском районе Алматинской области Казахстана разбился самолет Ан-28.

В результате трагедии погибли пять человек, сообщает "Казинформ".

Об этом рассказал официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан Руслан Иманкулов.

Самолет пропал с локатора в 28 километрах от Алматы, а в 19:15 по местному времени произошло его крушение с последующим возгоранием.

Всего на борту судна было пять человек, двое из которых — медики. Отмечается, что командиром самолета был гражданином Кыргызстана, а второй пилот — Казахстана.

На месте ЧП работают 12 человек и 3 единицы техники Службы пожаротушения Алматинской области, которые выполняют работы по тушению самолета.

Напомним, 30 сентября в Конго разбился военный самолет Ан-12 с 11 членами экипажа на борту. Очевидцы утверждали, что самолет загорелся и упал почти сразу после взлета из аэропорта Нджили.

Видео: Shokan Alkhabayev.

Фото: tengrinews.kz.