Пророссийский президент Молдовы выступил против вывода войск РФ из Приднестровья

В последнее время лидер Молдовы заметно зачастил с визитами в РФ. Додон объяснил это тем, что хочет улучшить отношения с Россией.

Додон известен, как лояльный к России политик

Президент Молдовы Игорь Додон (известен, как пророссийски настроенный) заявил, что категорически против вывода из зоны безопасности на Днестре "миротворческой миссии" , в состав которой входят российские военные.

"29 июля 1992 года была начата практическая реализация "Соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова": в созданную зону безопасности на берегах Днестра ввели военный контингент для осуществления совместной миротворческой операции. Несмотря на любую критику, я твердо уверен в необходимости присутствия миротворческого контингента на Днестре и буду выступать за его сохранность", – отметил Додон, передает "Укринформ".

Президент добавил, что главной миссией миротворческой операции является создание условий для политического процесса переговоров и недопущения кризисных ситуаций, а также – восстановление мира. Кроме этого, Додон подчеркнул необходимость начала обсуждения модели политического урегулирования Приднестровского конфликта в рамках переговорного процесса в формате "5 + 2": Молдавия и Приднестровье – стороны конфликта, Украина, ОБСЕ и Россия – посредники, ЕС и США – наблюдатели.

В последнее время лидер Молдовы заметно зачастил с визитами в РФ. Додон объяснил это тем, что хочет улучшить отношения с Россией.

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Напомним, генеральная Ассамблея ООН 22 июня одобрила резолюцию с призывом вывести иностранные войска с территории Молдовы.

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