Прощальная речь президента Обамы: опубликованы фото и видео

20 января Обама передаст полномочия избранному главе государства Дональду Трампу
20 января Обама передаст полномочия избранному главе государства Дональду Трампу.
Обама покидает Белый дом, будучи относительно популярным президентом, деятельность которого поддерживают 57% американцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра исследований публичной политики Associated Press — NORC, опубликованные накануне его выступления, пишет Голос Америки.
Обама в видеообращении из Белого дома, которое предшествовало его прощальному выступлению сказал, что проработав восемь лет на посту президента, он усвоил два главных урока: что американцы в своей основе добрые, и что изменения возможны.
Речь имела примирительный характер, в которой Обама уделил значительное внимание необходимости объединения Америки расколотой после чрезвычайно напряженных выборов.
"Система будет реагировать на то, как простые люди объединяются в попытке повести страну в более правильном направлении", — сказал он.
Видео выступления Обамы с переводом на русский язык:
"Мишель и я были так тронуты всеми добрыми пожеланиями в наш адрес в последние несколько недель. Но сегодня вечером моя очередь высказать благодарность", — сказал он, , сообщает Лига.
Действующий президент сообщил, что независимо от того, всегда ли он с американцами жил в согласии, президентство и сам народ его вдохновляли.
Он вспомнил о своей жизни в Чикаго. Именно в этом городе он и решил в последний раз обратиться к нации.
Обама заявил, что до сих пор, после всех лет на посту, верит в Америку, верит, что все созданы равными и "наделены нашим создателем равными неотчуждаемыми правами, среди них жизнь, свобода и стремление к счастью".
Президент подчеркнул, что Америка исключительна, потому что американцы показали, что способны изменить и сделать жизнь лучше тех, кто следует за ними.
В своей прощальной речи Обама сообщил, что США открывают новую главу в отношениях с Кубой, а ядерная программа Ирана уже закрыта "без единого выстрела".
"Через десять дней мир станет свидетелем отличительной особенности нашей демократии: мирной передачи власти от одного свободно избранного президента к другому", — сказал Обама и пообещал, что передаст правление Дональду Трампу с такой же легкостью, как когда- то это сделал Джордж Буш для него.
Действующий президент подчеркнул важность роста толерантности и равенства в США, уделив особое внимание американской демократии.
Обама также сообщил, что США успешно ведут борьбу с террористами Исламского государства.
"ИГ будет уничтожено и никто, кто угрожает Америке никогда не будет в безопасности", — заявил он. "Для меня было честью быть вашим главнокомандующим", — добавил президент.
Но Обама также сказал, что для защиты американцев теперь нужно больше, чем военные. "…мы, как граждане, должны проявлять бдительность в отношении внешней агрессии, мы не должны допустить ослабление ценностей, которые делают нас теми, кем мы есть", — подчеркнул он.
"Поэтому давайте будем бдительны, и не будем бояться. ИГ будут пытаться убить невинных людей. Но они не могут победить Америку, если мы не предадим нашу Конституцию и наши принципы в борьбе. Соперники, такие как Россия или Китай, не могут сопоставить (с нами - ред.) свое влияние по всему миру", — заявил Обама.
"За эти восемь лет я видел надежду на лицах молодых выпускников и наших новых военных офицеров. Я скорбел со скорбящими семьями в поисках ответов и обрел благодать в церкви Чарльстона. Я видел, как наши ученые помогают парализованному человеку вновь обрести силу и наши раненные воины снова начинают ходить. Я видел, как наши врачи и добровольцы отстраивают после землетрясения и пандемии", — сказал он.
Обама также поблагодарил свою жену Мишель, которая все эти годы была его "лучшим другом", и выразил восхищение своими дочерями.
Отдельно действующий президент США поблагодарил своего друга и "брата" — вице-президента Джо Байдена.
"Да, мы можем. Да мы сделали. Да, мы можем. Спасибо. Да благословит вас Бог. И пусть Бог продолжает благословлять Соединенные Штаты Америки", — закончил свою речь Обама.
9 января Барак Обама предостерег республиканцев от сближения с РФ и посетовал, что некоторые из них больше доверяют Путину, чем соотечественникам-демократам
видео: Радіо Свобода онлайн