Прощальное письмо Обамы американцам и забавные моменты из жизни президента: опубликовано видео

Американским зрителям показали трогательные моменты из шоу с участием Обамы.

Барак Обама. Reuters

, срок полномочий которого истекает 20 января, обратился к американцам с прощальным письмом.

Глава государства напомнил, что в Белом доме существует традиция оставлять в овальном кабинете письмо следующему президенту, пишет ZN.ua.

"Но перед тем, как я оставлю письмо 45-му президенту, я хочу еще раз поблагодарить вас за честь быть вашим 44-м президентом. Потому что все, чему я научился за это время, я научился благодаря вам. Вы сделали меня лучше, как человека и как президента", — говорится в обращении.

Обама вспомнил труд американских ученых, которые помогают раненым военным. О том, как меняются жизни семей, браки, которые признали равными с традиционными. Как дети своей щедростью напоминают об обязанности заботиться о беженцах, друг о друге, работать ради мира.

"Все эти восемь лет вы были источником доброты, жизнестойкости и надежды, из которых я черпал силу", — сказал лидер США.

Говоря о перспективах американского общества и политической системы, Обама напомнил, что "США — это не проект одного человека".

"Самое могущественное слово в нашей демократии — это слово "Мы". Мы — народ. Мы справимся", — подчеркнул глава государства, добавив, что будущее страны — в ежедневных проявлениях гражданской позиции.

"Все мы, невзирая на то, какую партию поддерживаем, должны продолжать эту работу — приносящую радость работу гражданина. Не только тогда, когда проходят выборы, не только когда под угрозой наши частные интересы, но и на всем промежутке жизненного пути", — отметил президент.

Текст своего письма Обама закончил фразой "Да, мы можем" (Yes, we can) — слоганом его предвыборной кампании 2008 года.

Между тем, известная американская ведущая Эллен Дедженерес сделала одновременно забавный и трогательный выпуск своего "The Ellen Show", посвященный супругам Обам, в последний день их пребывания в Белом Доме, пишет ТСН.

В шоу подобрали лучшие моменты из выпусков за 8 лет правления 43 и 44 президента США, героями которых были Мишель и Барак Обама.

Начала Дедженерес этот выпуск со слов благодарности главе американского государства: "Я хочу лично поблагодарить его за то, что изменил мою жизнь. Я законно замужняя женщина благодаря ему, как и моя жена". Как известно, однополые браки в США были легализованы в 2015 году.

Зрителям показали трогательные моменты из шоу с участием Обамы: в частности, с их танцами, а также с отжиманиями Мишель от пола, во время чего жена президента показала свою хорошую физическую форму.

Дедженерес завершила выпуск словами: "Спасибо за все, президент Обама и первая леди Мишель. Мы будем скучать за вами очень сильно".

Напомним, 18 января состоялась последняя пресс-конференция на посту президента США Барака Обамы.

Видео: TheEllenShow