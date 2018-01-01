"Прошу прощения лично у вас": как Тулеев отчитался Путину о трагедии в Кемерово и "бузотерах"

Губернатор заявил, что вышедшие на стихийный митинг люди на самом деле не родственники жертв пожара.

Говорит Москва

В ходе сегодняшнего совещания губернатор Кемеровской области Аман Тулеев отчитался перед президентом России Владимиром Путиным о ликвидации последствий

На сайте Кремля уже выложена стенограмма заседания.

"Вы лично звонили мне. Еще раз спасибо великое. Прошу прощения лично у вас за то, что случилось на нашей территории", — заявил Тулеев Путину.

При этом чиновник уточнил, что когда докладывал Путину про 27 пропавших без вести человек, то не был осведомлен о масштабах. "А потом как снежный ком все это стало накатываться. И после звонка, что погибла племянница, я уже все понял. Но повторно не стал вам звонить", — заявил Тулеев.

Кроме того, губернатор заявил, что вышедшие на стихийный митинг люди на самом деле не родственники жертв пожара. По его словам, они просто пытаются "решить свои проблемы".

"Сегодня там человек двести. Это вообще не родственники погибших, это постоянные бузотеры. Это святотатство, когда горе, а ты пытаешься решить свои проблемы", — приводятся слова главы региона в Telegram-канале радиостанции "Говорит Москва".

Ранее вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на митинге обвинил отца, потерявшего троих детей при пожаре в "Зимней вишне", в желании "попиариться на трагедии". Правда, позднее сообщалось, что Цивилев встал на колени и извинился.

Отметим, что во вторник утром, возле здания администрации Кемерово люди собрались на стихийный митинг. Горожане требуют от властей рассказать правду о произошедшей в воскресенье трагедии. Многие не верят, что обнародованное число жертв соответствует действительности.

Напомним, ранее глава МЧС Владимир Пучков заявил, что результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" погибли 64 человека. По его словам, это окончательные данные. Среди 17 опознанных – 8 детей.

Ранее сообщалось, что активисты не нашли в морге тела погибших детей. Трупы детей, погибших при пожаре в торговом центре, увезли на хладокомбинат, говорят очевидцы.

Кроме того, по данным СМИ, с родных погибших на пожаре в Кемерово людей требуют подписку о неразглашении.

Напомним, президент РФ Владимир Путин прокомментировал трагедию в Кемерово: "Это не боевые действия". Он провел совещание в Кемерово.