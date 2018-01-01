"Простите за этот ужасный звук". Британскую королеву заподозрили в порче воздуха на встрече с султаном

Подробности забавной истории рассказал бывший лакей королевы.

Королева Елизавета II. Фото: Reuters

Британскую королеву Елизавету II заподозрили в том, что она испортила воздух, находясь в карете с султаном Бахрейна, пребывавшим с визитом в Великобритании.

Подробности истории рассказал бывший лакей Елизаветы II Пол Бёррел, отметивший, что в транспорте также находился принц Филипп, передает DailyMail.

"Представьте себе картину. Я сижу тут, люди поют "Боже, храни королеву" (гимн Великобритании - ред.), а королева и принц Филипп находятся рядом со мной, изысканным разговором с ними наслаждается султан Бахрейна. Как вдруг внезапно одна из лошадей впереди с ужасным шумом пускает ветры", - рассказал Бёррел.

Он добавил, что запах, долетевший до кареты, был настолько сильным, что заставил прекратить "вежливую беседу". Поскольку султан был гостем королевы и принца Филиппа, пара, как и любые другие владельцы животного, начала волноваться.

"Королева наклонилась к принц Филиппу и спросила "Как думаешь, мне стоит сказать что-то?". И он ответил: "Да, скажи". Тогда она наклонилась к султану, коснулась его колена и сказала "Я ужасно извиняюсь за этот чудовищный звук". В ответ султан наклонился вперед, дотронулся до колена королевы и сказал: "Все в порядке, ваше величество... я думал, это была одна из лошадей!", - рассказал Бёррел.

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