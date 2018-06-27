"Простоит, если по ней ходить не будут". В РФ соорудили копию Крымского моста из камыша

Конструкция получилась длиной в 40 метров.

Копия Крымского моста фото: kerch.fm

В России недавно открытыйстал объектом подражания. На Ставрополье местный фермер Роман Пономарев построил копию Крымского моста.

Конструкция получилась длиной в 40 метров, при этом над воплощением своей задумки фермер вместе с напарниками трудился 5 дней, передает "Керчь.ФМ".

"Изготовление арт-объекта заняло пять суток. Саму конструкцию соорудили за три с половиной дня, а затем обшивали камышом. Копия моста может простоять и год, и два, если по ней ходить и ездить не будут", — говорит фермер.

При этом отмечается, что для сооружения копии Крымского моста в качестве материала использовали сосну, а также камыш.

Недавно на Крымском мосту произошло первое ДТП после официального открытия.

Напомним, ранее сообщалось, что в российской Якутии житель села Нерюктяйинск Олекминского района слепил елку из навоза.

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