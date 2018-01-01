Простреленная грудь и голова. В Словакии убили известного журналиста и его девушку

Тела полиция обнаружила в доме жертв.

Журналист Ян Кучак был убит выстрелом в грудь Фото: DW

С 22 по 25 февраля в Словакии был убит 27-летний журналист -расследователь Ян Кучак и его девушка.

Жертвы преступления были найдены в их доме в населенном пункте Велка Мача недалеко от города Трнава, сообщает DW.

По словам главы словацкой полиции Тибора Гашпара, наиболее вероятным мотивом убийства является профессиональная деятельность журналиста. Причиной смерти молодой пары стали огнестрельные ранения: Кучак получил пулю в грудь, его девушка – в голову.

"Доказательства указывают на то, что убийство было спланированным, а не спонтанным", - заявили в полиции.

По информации СМИ, Кучак был известен работами в сфере налогового мошенничества. Среди его последних расследований – продажа элитного жилья в Братиславе бизнесменами, которые имели связи с Социал-демократической партией Словакии и организованными преступными группировками.

К скорейшему расследованию резонансного преступления призвал президент Словакии Андрей Киска.

"Мы должны найти тех, кто сделал это как можно быстрее и обеспечить безопасность всем журналистам", - заявил он.

Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что дерзкое убийство журналиста является "беспрецедентным нападением на свободу прессы и демократии в Словакии".

Для других журналистов издания Aktuality.sk, в котором работал Кучак, полиция предоставит государственную охрану.

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