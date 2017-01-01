Протесты в Иране: 25 погибших и более 460 мятежников арестованы

Во время протестов погибли 25 человек.

Reuters

В результате антиправительственных протестов в Иране , которые начались 28 декабря, погибли по меньшей мере 25 человек, за решеткой остаются ще 465 человек.

Об этом со ссылкой на данные судебных инстанций Ирана пишет "Радио Свобода".

Представитель судебной власти Голамхосейн Мохсени Еджеги сообщил, что во время демонстраций погибли 25 человек.

Прокурор Тегерана заявил, что за последние дни 440 "арестованных мятежников" были освобождены из мест содержания под стражей только в Тегеране, в столице задержанными остаются еще 55 человек.

Кроме того, ранее замглавы МИД Ирана Махмуд Садеги заявил, что в целом было арестовано более 3700 человек, протестовавших из-за экономических проблем и властной коррупции в Иране.

Напомним, в Иране арестовали экс-президента страны Махмуда Ахмадинежада и обвинили в "разжигании беспорядков".

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