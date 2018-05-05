Протесты в России. Полиция задержала Навального: видео

Алексей Навальный призывал людей присоединиться к акциям "Он нам не царь".
Видео с задержания опубликовали в Twitter Навальный Live.
Жёсткое задержание Алексея @navalny на Пушкинской площади! #ОнНамНеЦарь https://t.co/XPSE9PAvsP pic.twitter.com/GNP5l51r0k— Навальный LIVE (@navalnylive) May 5, 2018
Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на 12:00 по киевскому времени известно, что в Красноярске задержаны более 150 участников протестов, 75 человек задержаны в Якутске. Также известно о задержаниях в Барнауле, Новокузнецке (18 человек), Пензе (шесть человек), Томске и других городах.
Отметим, что акции протеста в РФ приурочены к инаугурации нынешнего президента страны Владимира Путина, — "Он нам не царь" — организованы сторонниками оппозиционного политика Алексея Навального.
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