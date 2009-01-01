Протесты в Румынии. Отозван "коррупционный" указ, возмутивший людей

Гриндяну согласился с необходимостью общественной дискуссии по поводу предложенной правовой реформы.

Протесты в Румынии Reuters

Премьер-министр Румынии Сорин Гриндяну отозвал указ, возмутивший митингующих в Бухаресте

Об этом идет речь в сообщении Радио "Свобода".

Сообщается, что Гриндяну отозвал проект правительственного указа о декриминализации ряда коррупционных действий.

Глава правительства вынужден был сделать это под давлением многотысячных акций протеста в Бухаресте.

Гриндяну согласился с необходимостью общественной дискуссии по поводу предложенной правовой реформы.

3 февраля уполномоченный по правам человека ("народный адвокат") Виктор Чорбя оспорил правительственное постановление в Конституционном суде. Ранее правительственный проект правовой реформы, который избавлял от уголовной ответственности многие коррупционные действия, оспорили генеральный прокурор и президент страны Клаус Йоханнис.

Отметим, что в Румынии на третий день антиправительственных протестов вышло более 220 тысяч человек. Протестующие пообещали продолжать акцию до отмены указов, которые ограничивают борьбу с коррупцией.