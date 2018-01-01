"Прояснить будущее". Тиллерсон высказался о своем увольнении

Госсекретарь отметил, что новость узнал по телефону от президента США.
Об этом он заявил, выступая в Госдепе, сообщает Интерфакс Украина.
"Сегодня после полудня с борта номер один мне звонил президент США. Я также говорил с шефом аппарата Белого дома Джоном Келли, чтобы прояснить будущее", - сказал он.
По словам Тиллерсона, "самое важное обеспечить плавный и упорядоченный переход в то время, когда страна по-прежнему должна проводить серьезную политику, а национальная безопасность сталкивается с угрозами".
Как ранее сообщалось, Трамп уволил Тиллерсона с должности Госсекретаря США и предложил на этот пост кандидатуру действующего директора ЦРУ Майка Помпео.