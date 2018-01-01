"Прояснить будущее". Тиллерсон высказался о своем увольнении

Госсекретарь отметил, что новость узнал по телефону от президента США.

Рекс Тиллерсон уволен с поста Госсекретаря США Фото: Yuri Gripas / Reuters

Уволенный с должности Госсекретаря Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон 13 марта разговаривал с Дональдом Трампом по телефону.

Об этом он заявил, выступая в Госдепе, сообщает Интерфакс Украина.

"Сегодня после полудня с борта номер один мне звонил президент США. Я также говорил с шефом аппарата Белого дома Джоном Келли, чтобы прояснить будущее", - сказал он.

По словам Тиллерсона, "самое важное обеспечить плавный и упорядоченный переход в то время, когда страна по-прежнему должна проводить серьезную политику, а национальная безопасность сталкивается с угрозами".

Как ранее сообщалось, Трамп уволил Тиллерсона с должности Госсекретаря США и предложил на этот пост кандидатуру действующего директора ЦРУ Майка Помпео.