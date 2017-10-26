Пучдемон отказался от досрочных выборов. Вопрос о независимости Каталонии остается нерешенным

Наилучшим выходом в Мадриде считают проведение внеочередных выборов в парламент Каталонии.

Карлес Пучдемон. Reuters

Глава Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что возможность проведения новых выборов рассматривалась, однако от нее решили отказаться.

По его словам, он рассматривал такую возможность как провозглашение досрочных выборов, пишет Европейская правда.

"Моя ответственность заключается в том, чтобы исчерпать все пути в поиске политического урегулирования конфликта. Нет гарантий, которые бы оправдывали объявления досрочных выборов", — заявил он.

Пучдемон подчеркнул, что теперь от парламента Каталонии зависит, какой будет его реакция на применение Мадридом статьи 155 Конституции, что должно приостановить самоуправления в автономии.

При этом в своем выступлении он не уточнил, будет ли автономия провозглашать независимость.

Стоит отметить, что в течение дня СМИ сообщали о намерениях каталонского лидера объявить выборы, тем самым отказавшись от независимости, и даже приводили их дату — 20 декабря.

Таким образом, вопрос о независимости Каталонии остается нерешенным.

Стоит отметить, что наилучшим выходом в Мадриде считают проведение внеочередных выборов в местный парламент.

21 октября правительство Испании решило применить 155-ю статью Конституции о временном упразднении автономии региона, роспуск региональной администрации и парламента в связи с референдумом Каталонии о независимости.

Вопрос роспуска парламента Каталонии 27 октября рассмотрит верхняя палата парламента Испании.