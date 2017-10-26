Пучдемон отказался от досрочных выборов. Вопрос о независимости Каталонии остается нерешенным

Наилучшим выходом в Мадриде считают проведение внеочередных выборов в парламент Каталонии.
По его словам, он рассматривал такую возможность как провозглашение досрочных выборов, пишет Европейская правда.
"Моя ответственность заключается в том, чтобы исчерпать все пути в поиске политического урегулирования конфликта. Нет гарантий, которые бы оправдывали объявления досрочных выборов", — заявил он.
Пучдемон подчеркнул, что теперь от парламента Каталонии зависит, какой будет его реакция на применение Мадридом статьи 155 Конституции, что должно приостановить самоуправления в автономии.
При этом в своем выступлении он не уточнил, будет ли автономия провозглашать независимость.
Стоит отметить, что в течение дня СМИ сообщали о намерениях каталонского лидера объявить выборы, тем самым отказавшись от независимости, и даже приводили их дату — 20 декабря.
Таким образом, вопрос о независимости Каталонии остается нерешенным.
Стоит отметить, что наилучшим выходом в Мадриде считают проведение внеочередных выборов в местный парламент.
21 октября правительство Испании решило применить 155-ю статью Конституции о временном упразднении автономии региона, роспуск региональной администрации и парламента в связи с референдумом Каталонии о независимости.
Вопрос роспуска парламента Каталонии 27 октября рассмотрит верхняя палата парламента Испании.