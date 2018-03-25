Пучдемона задержали по пути в Брюссель: стали известны подробности

Карлес Пучдемон путешествовал из Дании автомобилем и направлялся в Гамбург.

Карлеса Пучдемона задержали немецкие полицейские Reuters

Бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона задержали немецкие полицейские после пересечения им границы с Данией.

По словам адвоката Пучдемона Жауме Алонсо-Куевилляса экс-главу правительства Каталонии задержали вскоре после полудня в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на основании европейского ордера на арест, выданного Испанией. Он путешествовал из Дании автомобилем и направлялся в Гамбург, откуда намеревался отправиться в Бельгию, сообщает El Pais.

Немецкий уголовный кодекс предусматривает за преступления, которые инкриминируются Пучдемону в Испании, от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

По данным адвоката, сейчас немецкая полиция проводит все необходимые в рамках европейского ордера на арест проверки.

Ранее Пучдемон покинул территорию Финляндии, избежав таким образом ареста.

Напомним, ранее сообщалось, что Пучдемону грозит до 30 лет тюрьмы.

1 октября 2017 года в Каталонии состоялся референдум о независимости. По данным организаторов, явка составила 42% граждан, имеющих право голоса. За независимость региона высказались 90% из всех участвовавших в голосовании.

Каталонский парламент проголосовал за резолюцию, которая формально декларирует независимость автономии от Испании.

Испания выступила против независимости Каталонии, испанский сенат одобрил план правительства по введению прямого правления в Каталонии.