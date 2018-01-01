Pussy Riot сняли "кошмарный" клип в поддержку Сенцова: видео

Авторы ролика использовали для визуализации картинки тюремного быта.

Участники группы представили своеобразное видео и текст Скриншот: YouTube

Российская панк-группа Pussy Riot 24 июля опубликовала новый клип в поддержку голодающего в тюрьме украинского кинорежиссера Олега Сенцова.

Видео на песню "Кошмары" появилось на официальном Youtube-канале группы. В видеоряде авторы изобразили характерный для группы образ – людей в балаклавах.

Трек является кавером на песню из коллекции французской галеристки, искусствоведа и певицы из Бессарабии Дины Верни, которая исполняла русскоязычные лагерные песни.

"Требуем освободить Олега Сенцова, который 72 дня держит голодовку", - говорится в описании к видео.

Напомним, во время выигранного сборной Франции финала ЧМ-2018 на поле "Лужников" выбежали участники Pussy Riot, переодетые в форму российских полицейских. Они были быстро задержаны и доставлены в отделение полиции. Там допрашивающих их правоохранитель сокрушался по поводу того, что "сейчас не 37-й год". Позже стало известно, что им дали по 15 суток ареста.

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