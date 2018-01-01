"Пусть сидят дома и смотрят телевизор": королевскую семью Дании не пускают на ЧМ-2018 в России

Страна намерена бойкотировать соревнования.

К бойкоту ЧМ-2018 в РФ намерена присоединиться Дания.

Официальные представители властей Дании скорее всего откажутся от поездки на чемпионат мира по футболу-2018 в России.

Таким образом члены королевской семьи и другие госчиновники намерены поддержать бойкот со стороны Великобритании и Исландии.

В то же время, по словам министра иностранных дел Дании Микаэля Йенсена, этот шаг не скажется на участии в турнире сборной страны. "Официальным лица Дании будет крайне сложно отправиться в Россию на этот праздник. Я не думаю, что мы должны говорить об отказе со стороны национальной команды, но все остальные должны остаться дома и смотреть телевизор", – цитирует дипломата DR Nyheder.

Ранее Польша решила бойкотировать ЧМ-2018 в России. Анджей Дуда не будет представлять страну на соревнованиях.