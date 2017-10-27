Пустил жертв на фарш и скормил собакам. В Подмосковье поймали опасного маньяка

Жертвами 31-летнего маньяка стали жительницы города Волжский.

Александр Масленников фото: mk.ru

В ночь на пятницу, 27 октября, в подмосковных Xимках был задержан главный подозреваемый в их убийстве , ранее судимый за тяжкие насильственные преступления Александр Масленников.

Мужчина провел 11 лет в тюрьме за изнасилование, насильственные действия сексуального характера и разбой и освободился только в мае этого года, сообщает mk.ru.

Отмечается, что жертвами 31-летнего маньяка стали жительницы города Волжский, с которыми он познакомился в местном кафе. Мужчина пригласил их к себе домой, где изнасиловал и убил. Тела своих жертв Масленников расчленил и пропустил через мясорубку. Также сообщается, что останки своих жертв Масленников мог скормить собакам.

Поймать подозреваемого правоохранителям удалось в момент подготовки к совершению нового преступления. Вскоре после расправы над девушками Масленников начал переписываться с парикмахером из Подмосковья. Вскоре одинокая женщина решила познакомиться с онлайн-кавалером лично. Полицейские задержали Масленникова в момент, когда он вместе с потенциальной жертвой совершал совместные покупки в торговом центре.

Напомним, ранее сообщалось, что под Киевом поймали серийного насильника.

Фото: mk.ru.