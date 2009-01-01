Путин больше не хочет "бороться с терроризмом" вместе с Асадом

Глава России утверждает, что хочет перейти к политическим процессам в Сирии.

Башар Асад и Владимир Путин kremlin.ru

Также глава РФ утверждал, что "теперь самое главное, конечно, перейти к политическим процессам".

"До полной победы над терроризмом, конечно, еще очень далеко. Но что касается нашей совместной работы по борьбе с террористами на территории Сирии, эта военная операция действительно завершается", — сказал российский президент.

Напомним, 20 ноября в Москве прошли переговоры между Владимиром Путиным и Башаром Асадом, который посетил Россию с рабочим визитом. "Главред" сообщал, что в марте 2016-го лидер РФ приказал начать вывод части войск его страны из Сирии.