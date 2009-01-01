"Путин — часть ландшафта". Блогер рассказал, как россияне относятся к президенту

В РФ, по большому счету, никто не испытывает сильных эмоций по отношению к главе страны, утверждает Голышев.

Владимир Путин Reuters

у населения ровное отношение к президенту, для людей он "просто часть ландшафта".

Об этом российский публицист и блогер Владимир Голышев рассказал "Обозревателю".

В то же время он уточнил, что, по большому счету, никто не испытывает сильных эмоций по отношению к главе РФ.

"Это может показаться странным, ведь он столько времени руководит государством. Нас постоянно пытаются убедить в том, что он национальный лидер, большой человек и прочее. Но у населения к нему отношение ровное — как к какой-то данности…", — отметил аналитик.

По его словам, "выросло целое поколение, которое родилось при Путине". "Они ничего другого не знали. Это просто руководитель нашей страны. У страны есть герб, флаг, Путин, государственные границы. Путин — просто часть ландшафта", — добавил собеседник.

"К этой части ландшафта в принципе какого-то отношения быть не может, потому что его действия не воспринимаются как действия — они воспринимаются как функционирование этого прибора", — сказал публицист.

Ранее российский социолог и публицист Игорь Эйдман на чате в "Главреде" говорил, что опросы общественного мнения в России неизменно показывают высокий рейтинг Владимира Путина, но многие респонденты просто боятся сказать правду.