"Путин — это война!". В России тысячи людей вышли на акции памяти Немцова

Адвокаты Марк Фейгин и Николай Полозов возглавили отдельную колонну людей, выступающих против репрессий в отношении граждан Украины.

Марш памяти Немцова в Москве Reuters

В воскресенье, 26 февраля, в Москве тысячи россиян пришли на Марш памяти российского политика Бориса Немцова , в отдельной колонне прошли россияне, выступающие против репрессий в отношении граждан Украины.

Акция согласована с мэрией Москвы и предполагает участие до 30 тыс. человек, сообщает УНИАН.

Перед началом мероприятия одного из лидеров российской оппозиции, председателя партии "ПАРНАС" Михаила Касьянова провокатор облил зеленкой.

Участники акции после сбора на Страстном бульваре отправились по маршруту: Петровский, Рождественский и Сретенский бульвары к проспекту Академика Сахарова.

Цель марша — почтить память Немцова в связи с 2-ой годовщиной его убийства, "выразить солидарность и поддержку идеям, демократическим ценностям и целям деятельности" политика, в частности, осудить политические репрессии и нарушение прав человека в России.

Участники акции держали в руках плакаты с портретами Немцова и цитатами с его высказываниями.

Также многие пришли с цветами, значками "Нет войне", желто-голубыми лентами.

Собравшиеся скандируют: "Путин — это война!", "Россия — без Путина!".

Адвокаты Марк Фейгин и Николай Полозов возглавили отдельную колонну людей, выступающих против репрессий в отношении граждан Украины.

"Мы собираемся пройти в Марше его памяти колонной друзей, выступающих против репрессий в Крыму и за освобождение украинских политзаключенных. Это не отдельное мероприятие или группа людей, мы вместе со всеми участниками Марша отдаем дань памяти Бориса Ефимовича. Уверены, что будь Борис Немцов жив, он не только поддержал бы нас, но и присоединился к нашим требованиям. Его убили еще и потому, что он публично выступал против войны с Украиной и в поддержку преследуемых украинцев. Лучшей памятью о Борисе будет продолжение этой борьбы и ее результат", — заявил Фейгин.

Кроме того, в российских городах также прошли акции памяти Немцова, убитого два года назад.

Акции памяти Немцова состоялись в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Уфе, сообщает "Радио Свобода". Вместе с тем власти Кемерова запретили проведение шествие памяти оппозиционера.

Проект "ОВД-инфо" сообщает, что в Москве, Петербурге и Челябинске полиция задержала по одному человеку, принимавшему участие в акциях памяти Немцова.

Напомним, 27 февраля 2015 года Немцов был застрелен четырьмя выстрелами в спину в районе Кремля в Москве. По обвинению в его убийстве арестованы пятеро уроженцев Чечни.