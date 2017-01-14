Путин — гибель Украины. В Москве задержали 50 протестующих: опубликованы фото и видео

Некоторые из протестующих скандировали проукраинские лозунги.

Сход на Чистых Прудах в Москве. novayagazeta.ru

В Москве задержали несколько десятков человек "народного схода против кризиса в стране" и в поддержку политзаключенных возле станции метро "Чистые пруды".

Представитель организации "Новая оппозиция" заявил о задержании более 40 человек, пишет Интерфакс.

"Этот народный сход не был согласован, поэтому задержания начались сразу же. На данный момент задержаны более 40 человек", — сообщил один из лидеров организации.

Главные темы народного схода — требование согласовать первый антикризисный митинг и поддержка политических заключенных, в том числе Ильдара Дадина. Мероприятие не было согласовано с городскими властями.

Задержанные на Чистых прудах требуют выпустить из автозака. pic.twitter.com/YMnZAa0hYC — Владимир Залищак (@Zalishchak) 14 января 2017 г.

По словам очевидцев, полиция грубо задерживает присутствующих на мероприятии людей. При этом утверждается, что задержания проводятся по указанию замначальника отдела по обеспечению проведения массовых мероприятий УВД ЦАО Александра Махонина.

Один из задержанных, Владимир Залищак, написал в Twitter, что доставленной в автозак женщине стало плохо, ей вызвали "скорую". Всего на акцию, по оценке Залищака, собрались около 50 человек.

Среди задержанных пожилые люди. Женщине стало плохо, вызвали скорую помощь. pic.twitter.com/GrhgV5J4Kv — Владимир Залищак (@Zalishchak) 14 января 2017 г.

Некоторые из протестующих скандировали проукраинские лозунги. Во время ареста один из них выкрикивал: "Путин – гибель Украины!" На вопрос журналистов, прибывших на место схода, что здесь происходит, полиция не нашлась что ответить. Один из правоохранителей сказал просто: "не знаю", пишет Новая газета.

Позже представитель организации "Новая оппозиция" сообщил, что всех задержанных участников несогласованной оппозиционной акции на Чистых прудах отпускают из отделов полиции.

"В настоящий момент задержанных начали отпускать из УВД Басманный, с некоторыми из них полицейские провели беседы", — сказал он.

По его словам, в отношении нескольких лидеров организации были заведены административные протоколы. "Из УВД Мещанский всех задержанных уже отпустили", — добавил он.

Напомним, в России в одном из торговых центров Москвы хакеры включили гимн Украины.

фото: Новая газета; Видео: Градус.ТВ