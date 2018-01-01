"Путин — головорез". В Британии призвали к санкциям против России из-за отравления экс-шпиона РФ

В Британии предлагают заморозить активы российских олигархов.

В Британии отравили Сергея Скрипаля "Коммерсант"

В Великобритании бывшие и действующие чиновники призвали ввести санкции против России из-за отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля . Они хотят заморозить активы российских олигархов, приближенных к президенту РФ Владимиру Путину.

Бывший министр и депутат-лейборист Иэн Остин заявил, что "Путин — гангстер и головорез. Он старомодный КГБшник. Здесь есть русские, которые стали его жертвами". Остин добавил, что у Великобритании есть ключевые ценности "демократии и свободы" и "мы должны стоять за них". Он предлагает заморозить активы российских олигархов, которые переводят свои деньги в Британию.

"Люди, которые украли миллионы и даже миллиарды фунтов у российского народа, используют Великобританию для приобретения недвижимости и воспитания своих детей, и я считаю, что это не приемлемо. Надо сказать, что Лондон не станет местом для денег, которые были украдены у российского народа, а также людей, которые в некоторых случаях совершили поистине возмутительные нарушения прав человека", — сказал депутат.

Бывший член британского парламента от консерваторов Сэр Эдвард Лэй сказал, что Великобритания должна показать, что она способна противостоять Москве, добавив: "Подозрения против России [в деле Скрипаля] являются сильными. Кто еще может иметь мотив и средства? Если Россия действительно стоит за этим, то это наглый акт войны, унижающий нашу страну".

Министр внутренних дел Амбер Радд уже предупредила, что Россия столкнется с "сильными" последствиями, если она окажется причастной к нападению на Скрипаля, пишет Mail Online.

Британская власть может взять пример с администрации Трампа. В январе Министерство финансов США опубликовало список "друзей Путина", против которых ввели санкции за вмешательство в американские выборы. В список вошли 114 высокопоставленных деятелей правительства президента Путина и 96 олигархов. По крайней мере пять человек в этом списке имеют прочные связи с Англией.

В частности, это владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович и один из владельцев "Арсенала" Алишер Усманов. Также речь идет об Аркадии Ротенберге, которому в прошлом месяце не удалось остаться инкогнито после судебной тяжбы в Лондоне с его бывшей женой из-за денег.

Четвертый олигарх — Олег Дерипаска, который в прошлом году разместил на Лондонской фондовой бирже акции энергетического гиганта En+. Еще один в этом списке — олигарх Владимир Потанин, который сейчас судится в Лондоне с Дерипаской из-за доли в горнодобывающей компании "Норильский никель".

Тем временем в Министерстве иностранных дел Великобритании рассматривают список российских дипломатов для определения потенциальных кандидатов на высылку из страны, пишет издание.

Британское правительство также призывают принять "закон Магнитского", который бы позволял замораживать активы российских чиновников, обвиняемых в нарушении прав человека. Некоторые британские политики призывают бойкотировать чемпионат мира по футболу, который в этом году состоится в России.

Амбер Радд заявила, что правительство уже работает над пакетом санкций, если будет доказано участие Москвы в отравлении Скрипаля. Она сказала: "Использование нервно-паралитического вещества на территории Великобритании является наглым и безрассудным актом. Это была попытка убить наиболее жестоким и публичным способом. Но мы должны избегать спекуляций и позволить полиции продолжать свое расследование".

Напомним, Скрипаль является экс-офицером российского ГРУ. В 2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между США и Россией Скрипаля помиловали, он получил политическое убежище в Британии.

Как сообщалось, за последние несколько дней в лечебные медицинские учреждения Британии обратился 21 человек, симптомы которых похожи на отравление нервно-паралитическим токсином.

Также Скотланд-Ярд оцепил могилы ранее таинственно умерших жены и сына экс-шпиона Скрипаля. Захоронения, по утверждению стражей порядка, охраняют от чрезмерного внимания со стороны масс-медиа.