Путин готов решить проблему Донбасса, но не уступит Крым — Time

Путин готов сделать восточную Украину территорией, контролируемой временной международной администрацией.
Об этом идет речь в материале бывшего главного редактора телеканала "Дождь" Михаила Зыгаря, опубликованном на страницах издания Time.
По информации издания со ссылкой на собственные источники в МИД РФ, в течение следующего президентского срока Владимир Путин будет готов ввести на временно оккупированных территориях пророссийскими боевиками международную временную администрацию.
В течение своего следующего срока Путин готов решить проблему Донбасса. Источники в Министерстве иностранных дел РФ рассказали Time, что Путин готов сделать восточную Украину территорией, контролируемой временной международной администрацией, как это было в Боснии и Герцеговине, или в Косово, говорится в статье.
Однако он не готов рассматривать крымский вопрос. По мнению главы Кремля, "это справедливо". По его мнению, население довольно аннексией, а это значит, что справедливость была обеспечена — ничего не нужно менять.
Напомним, ранее руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко во время чата в "Главреде" заявил, что после очередного шестилетнего срока правления Путина, на территории РФ могут выбирать нескольких президентов.