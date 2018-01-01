Путин готов решить проблему Донбасса, но не уступит Крым — Time

Путин готов сделать восточную Украину территорией, контролируемой временной международной администрацией.

Путин готов ввести на Донбасс временную администрацию Reuters

Переизбранный на новый президентский срок Владимир Путин готов ввести на Донбасс международную временную администрацию, однако "уступок" по аннексированному Крыму ждать не стоит.

Об этом идет речь в материале бывшего главного редактора телеканала "Дождь" Михаила Зыгаря, опубликованном на страницах издания Time.

По информации издания со ссылкой на собственные источники в МИД РФ, в течение следующего президентского срока Владимир Путин будет готов ввести на временно оккупированных территориях пророссийскими боевиками международную временную администрацию.

В течение своего следующего срока Путин готов решить проблему Донбасса. Источники в Министерстве иностранных дел РФ рассказали Time, что Путин готов сделать восточную Украину территорией, контролируемой временной международной администрацией, как это было в Боснии и Герцеговине, или в Косово, говорится в статье.

Однако он не готов рассматривать крымский вопрос. По мнению главы Кремля, "это справедливо". По его мнению, население довольно аннексией, а это значит, что справедливость была обеспечена — ничего не нужно менять.

Напомним, ранее руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко во время чата в "Главреде" заявил, что после очередного шестилетнего срока правления Путина, на территории РФ могут выбирать нескольких президентов.