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Путин и Трамп встретятся один на один в Хельсинки – посол США в РФ

Сегодня, 19:49

Дипломат сообщил, что после личной встречи состоятся расширенные переговоры.

Трамп и Путин
Трамп и Путин переговорят с глазу на глаз Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин проведут встречу тет-а-тет в Хельсинки, а затем примут участие в переговорах в расширенном составе.

"Трамп примет участие во встрече один на один с президентом России Владимиром Путиным, потом пройдут встреча в расширенном составе и рабочий ланч с президентом Путиным", — цитирует РИА Новости американского посла в России Джона Хантсмана.

Дипломат отметил, что Трамп прибудет в Хельсинки 15 июля и сразу встретится с сотрудниками американского посольства. А на следующий день утром он намерен провести переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинисте.

Напомним, ранее сообщалось об изменении места встречи Трампа и Путина. Она пройдет не на вилле Кенигштедт на берегу реки Вантаа, а непосредственно в столице Финляндии.

Ранее в Белом доме подтвердили, что Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 16 июля в столице Финляндии Хельсинки. Президент США уже рассказал, о чем будет говорить с главой России.

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Дональд Трамп, Владимир Путин, встреча, Хельсинки, Джон Хантсман
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