Путин идет на выборы. Плитолог о переменах, которые ждут РФ: с новым 1937 годом россияне

В России могут теперь арестовать любого — будь он блогером или членом правительства, отмечает политолог.

Владимир Путин kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин идет на выборы. Репрессии против оппонентов нарастают. В России наступил самый настоящий 1937 год. Арестовать теперь могут любого — будь он блогером или членом правительства. Посадят 100 тысяч человек или тысячу — зависит исключительно от выбора власти.

Такое мнение высказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский, пишет Новое время.

"Во внутренней политике России на 2017 год все выяснилось: Путин идет на выборы. Возможно, будут какие-то игры с Алексеем Навальным, чтобы изобразить, что намечается некая демократизация, но задача у власти остается прежней: сохранение режима", — пишет политолог

По его словам, в связи с этим репрессии против оппонентов нарастают.

"Я помню, отмечает Пионтковский, еще несколько лет назад, когда мы боролись за освобождение заключенных, были списки из двадцати, тридцати, сорока человек. Сейчас счет идет уже на сотни.

В провинции человека могут арестовать за пост в социальных сетях, за самое заурядное высказывание, и это уже не является фактором, который вызывает всеобщее возмущение в России и на Западе. Это рутина".

Он также отметил, что на сегодня ситуация в России напоминает 37-й год — любого человека могут арестовать.

"Нам часто говорят: "Ну что вы, это не 19з7-й год, тогда намного больше людей арестовывали". Не в количестве дело. Это точно такой же 37-й год, потому что главное сходство — любой человек может быть арестован. На сегодня ситуация именно такова.

А уж то, будет арестовано 100 тысяч человек или тысяча — зависит исключительно от выбора власти", — отмечает Пионтковский.

Политолог еще раз обратил внимание на то, что власти сейчас не нужны массовые репрессии, но она арестует столько, сколько ей будет нужно.

"Действительно, массовые репрессии сейчас неактуальны и, по сути, не нужны. Сталинская экономика нуждалась в миллионах людей в ГУЛАГе в качестве бесплатной рабочей силы. Сейчас такой потребности нет. Людей и так нечем занять—– экономика деградирует, рабочие нужны только на обслуживание нефтяных и газовых предприятий. Но сколько нужно власти — столько и арестуют.

Принципиально же то, что взять могут любого — будь он блогером или членом правительства. В этом отношении в России наступил самый настоящий 1937 год", — подытожил Пионтковский.

Напомним, ранее российский политолог Дмитрий Орешкин заявлял, что в 2017 году проблемой номер один для Путина станут президентские выборы-2018.