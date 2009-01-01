Путин много лет подряд отправлял в Германию агентов ФСБ под видом беженцем — СМИ

Один из "героев" ленты якобы является бывшим полковником спецслужбы РФ.

Владимир Путин Reuters

Президент Российской Федерациина протяжении многих лет отправлял в Германию агентов ФСБ под видом беженцев для дестабилизации ситуации в стране.

Об этом в эфире немецкого телеканала ZDF рассказали авторы документального фильма "Холодная война Путина", пишет УНИАН.

В то же время они уточнили, что один из "героев" ленты — бывший полковник российской спецслужбы, бежал из РФ.

"Собеседники журналистов предполагают, что он самый высокопоставленный офицер спецслужб России, перебравшийся в Европу во время правления Путина", — отметили журналисты.

Тот якобы прослужил в структуре спецслужб 20 лет и принимал активное участие в спецоперациях по внедрению чеченских шпионов под видом беженцев в мусульманские общины Германии для дальнейшей дестабилизации ситуации в государстве.

"Автор фильма Эгмонт Кох cказал, что в общей сложности встречался c бывшим сотрудником ФСБ пять раз и провел более 15 часов разговора, частично на камеру, частично — без записи", — говорится в статье.

В частности, экс-полковник ФСБ заявлял, что "знает методы, ответственных генералов и планы Кремля по дестабилизации ситуации на Западе с помощью агентов под видом беженцев, используя фальшивые документы".

Ранее содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник выразил мнение, что спецслужбы России нагло ведут себя в других странах.