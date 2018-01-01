Путин набрал более 70% - экзит-полы

В России начали появляться первые данные голосования.

По результатам экзит-полов, действующий президент России Владимир Путин победил на выборах.

Согласно данным ВЦИОМ, Владимир Путин набирает 73,9% (2012 год - 63,6%). По данным экзит-полла фонда "Общественное мнение", за действующего главу российского государства отдали голоса еще больше избирателей - 77%.

Павел Грудинин на втором месте с 11,2% (Геннадий Зюганов в 2012 г. набрал 17,2%). Владимир Жириновский набрал 6,7% (6,22%), Ксения Собчак - на четвертом месте, 2,5% (в 2012 не принимала участия в выборах в качестве кандидата в президенты).

Явка на выборах, по данным ЦИК на 18:00 по московскому времени, в целом по России составила 59,93%.

Участки закрылись, идет подсчет голосов.