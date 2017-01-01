В России силовики уже решают судьбу Путина — политолог

Политик, находясь на посту президента РФ, сокращает шансы страны на существование, отметил Пионтковский.

Владимир Путин плохо влияет на страну, считает эксперт Reuters

Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский заявил, что с каждым годом пребывания Владимира Путина на посту президента РФ шансы страны на дальнейшее существование становятся все меньше и меньше.

В России президентские выборы будут не 18 марта, они проходят сейчас, в закрытых резиденциях, где силовики решают свою судьбу и судьбу нынешнего лидера, рассказал эксперт в эфире телеканала "112 Украина".

"Мне кажется, что триллион долларов (американское Национальное бюро экономических исследований оценило активы людей из окружения Путина в США в 1,2 триллиона долларов — Ред.) и ультиматум США (сенсационный раздел о персональных санкциях, так называемая "секция 241" — Ред.), конфликт силовиков и Кадырова (глава Чечни Рамзан Кадыров — Ред.) — они не позволят вот этому процессу, который у нас в стране называется выборами, пройти гладко", — отметил собеседник.

Ранее Андрей Пионтковский говорил, что в РФ Владимир Путин из гаранта безопасности российских олигархов и их активов превратился в явную угрозу, поскольку закон о санкциях США явно говорит, что в список будут внесены те, кто приближены к лидеру страны.