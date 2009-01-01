Путин нашел виновных в срыве встречи с Трампом во Вьетнаме

Глава РФ сказал, что говорил с американским коллегой, но недолго.

Владимир Путин Reuters

Президент РФзаявил, что во Вьетнаме на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) он не встретился с главой США, поскольку их команды не смогли согласовать графики и не справились с формальностями протокола.

Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам мероприятия, пишет "Дождь".

По словам российского лидера, "ничего страшного" в том, что встреча не состоялась, нет.

"Это было связано с графиком работы господина Трампа, и с моим графиком, и с определенными формальностями протокола, с которыми нашим командам справиться, к сожалению, не удалось. Ну, будут наказаны за это", — отметил Путин.

Президент добавил, что говорил с американским коллегой в ходе заседания. "…пообщались, в общем и целом все, что хотели, мы обсудили. К сожалению, мало времени, пока не удается более подробно поговорить по всему комплексу наших отношений, а там есть о чем поговорить — и в сфере безопасности, и в сфере экономического взаимодействия, которое у нас практически на нуле сегодня", — добавил политик.

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс говорила, что Дональд Трамп и Владимир Путин не будут проводить отдельную формальную встречу на полях саммита АТЭС из-за разницы в расписаниях. До этого помощник главы России Юрий Ушаков утверждал, что мероприятие состоится и назвал дату.