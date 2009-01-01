Путин назвал "уткой" секс-компромат на Трампа, но считает российских проституток лучшими в мире

Хозяин Кремля говорит о деградации политических элит на Западе и в США.

Владимир Путин kremlin.ru

россияне якобы имеют на избранного президента США компромат вплоть до видео сексуального характера , якобы отснятых во время его пребывания в Москве в 2013 году.

Президент РФсчитает, что Дональда Трампа хотят "связать по рукам и ногам" в вопросе улучшения отношений с РФ, и своеобразно прокомментировал собщение о том, что

Об этом он заявил на совместной с президентом Молдовы Игорем Додоном пресс-конференции в Москве, сообщает УНИАН.

"Задача — связать избранного президента по рукам и ногам при выполнении данных им в ходе избирательной кампании обещаний американскому народу — как внутри страны, так и на внешней арене", — заявил Путин.

"Прикиньте, как можно что-то сделать для улучшения российско-американских отношений, если вбрасываются такие "утки", как вмешательство хакеров в ходе избирательной кампании", — отметил он.

При этом президент РФ заявил, что хакеры не компилировали информацию, а только дали материал.

Путин заявил, что никогда не встречался с Трампом и не знает, что тот будет делать на международной арене, поэтому у него нет оснований нападать на него, критиковать или защищать.

"Мы даже не будем обращаться в Нобелевский комитет, чтобы ему присвоили Нобелевскую премию по математике, физике либо другому предмету", — сказал он.

"Вот эти вбросы очевидная фальшивка", — заверил он. По словам Путина, когда Трамп несколько лет назад приезжал в Москву, то не был политическим деятелем, и в РФ не знали о его политических амбициях.

"Просто бизнесмен. Один из богатых людей Америки. Кто-то думает, что у нас спецслужбы гоняются за каждым американским миллиардером. Конечно, нет. Это просто полный бред", — убеждает он.

Кроме того, Путин заявил, что у заказчиков компромата против Трампа нет моральных ограничений.

"Трамп приехал и тут же побежал встречаться с московскими проститутками? Это человек, во-первых, взрослый уже, а во-вторых, многие годы занимался организацией конкурсов красоты, общался с самыми красивыми женщинами мира", — сказал Путин.

"Знаете, я с трудом могу представить, что он побежал в отель встречаться с нашими девушками с пониженной социальной ответственностью, хотя они самые лучшие в мире, но сомневаюсь, что Трамп клюнул на это", — подчеркнул он.

По мнению Путина, проституция — "это безобразное социальное явление, ведь молодые женщины занимаются этим, потому что не могут по-другому себя обеспечить, и это в значительной степени вина общества и государства".

"А вот люди, которые заказывают фальшивки подобного рода, которые сейчас распространяются против избранного президента США, фабрикуют и используют в политической борьбе, хуже, чем проститутки, у них нет никаких вообще моральных ограничений", — считает Путин.

Он заявил, что Россия постоянно имеет дело с такими людьми, оппонентами. "То, что такие методы используются против избранного президента США, — уникальный случай, такого никогда не было. Это говорит о значительном уровне деградации политических элит на Западе и в США", — уверен президент РФ.

Больше о том, почему отношения США и России не могут быть улучшены, читайте в авторской статье Виталия Портникова: "Трамп и Путин. Первый провал".

фото: kremlin.ru