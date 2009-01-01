Путин недоволен Тиллерсоном: став госсекретарем США, "попал в плохую компанию"

Россияне когда-то вручили американцу "Орден дружбы".

Владимир Путин Reuters

Президент Россиисчитает, чтопосле ухода с должности главы частной нефтяной американской компании ExxonMobil и назначения на пост государственного секретаря США "попал в плохую компанию".

Об этом он рассказал на заседании Восточного экономического форума во Владивостоке, пишет УНИАН.

В то же время глава РФ надеется, что "ветер сотрудничества, дружбы и взаимодействия" выведет чиновника "на правильный курс" в конечном итоге.

"Мы господину Тиллерсону тоже когда-то вручали "Орден дружбы". Но, судя по всему, он попал в плохую компанию и немножко в другую сторону отруливает", — отметил Путин. По его словам, несмотря на все сложности в отношениях между РФ и Штатами, контакты с американскими компаниями продолжаются, в том числе и с ExxonMobil.

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на ряд чиновников из Белого дома писало, что президент США Дональд Трамп разочаровался в госсекретаре Рексе Тиллерсоне из-за расхождения во взглядах на некоторые вопросы внешней политики.